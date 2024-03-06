Партизани виявили місце виробництва дронів у Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

За даними розвідників, безпілотники виробляються на території військової академії зв'язку ім. Будьонного.

Партизани натякнули, що виробництво дронів для ударів по Україні в цій локації скоро буде припинене.

"Завдяки тому, що наші "очі" є в подібних установах, а також на більшості стратегічних підприємств, що виконують замовлення Міністерства оборони, ми можемо оперативно реагувати на ситуацію і своєчасно передавати інформацію в правильні місця", - йдеться у повідомленні.

Фото: партизанський рух "АТЕШ" (https://t.me/atesh_ua)

Активність партизан на окупованих територіях

Днями партизани зафіксували нарощення сил ворожих ППО в Криму після успішних ударів Сил оборони України по аеродрому у Гвардійському.

Також партизани з'ясували, що росіяни розміщують бойові гелікоптери на території комбінату "Азовсталь" у тимчасово окупованому Маріуполі.

Крім того, партизани виявили місце ремонту артилерії окупантів у Євпаторії та назвали точні координати.

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