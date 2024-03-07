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Партизани спостерігають за об'єктами Чорноморського флоту в Новоросійську: з'явилися фото

Новоросійськ, Четвер 07 березня 2024 01:52
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Партизани спостерігають за об'єктами Чорноморського флоту в Новоросійську: з'явилися фото Фото: партизани націлилися на об'єкти Чорноморського флоту в Новоросійську (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Партизани виявили у Новоросійську судноремонтну верф, на якій ремонтують кораблі та виготовляють деталі для "залишків" Чорноморського флоту РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Зазначається, що на об'єкті присутня охорона і відеоспостереження. Територію регулярно відвідують високопоставлені особи.

Фото: АТЕШ (https://t.me/atesh_ua)

Активність українських партизан у Росії

Днями партизани виявили місце виробництва дронів у Санкт-Петербурзі та натякнули, що виробництво в цій локації скоро буде припинене.

Також партизани зафіксували нарощення сил ворожих ППО в Криму після успішних ударів Сил оборони України по аеродрому в Гвардійському.

Тим часом російські загарбники перекидають техніку в Маріупольському районі Донецької області.

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