Партизани спостерігають за об'єктами Чорноморського флоту в Новоросійську: з'явилися фото

Партизани виявили у Новоросійську судноремонтну верф, на якій ремонтують кораблі та виготовляють деталі для "залишків" Чорноморського флоту РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Зазначається, що на об'єкті присутня охорона і відеоспостереження. Територію регулярно відвідують високопоставлені особи.

Фото: АТЕШ (https://t.me/atesh_ua)

Активність українських партизан у Росії

Днями партизани виявили місце виробництва дронів у Санкт-Петербурзі та натякнули, що виробництво в цій локації скоро буде припинене.

Також партизани зафіксували нарощення сил ворожих ППО в Криму після успішних ударів Сил оборони України по аеродрому в Гвардійському.

Тим часом російські загарбники перекидають техніку в Маріупольському районі Донецької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.