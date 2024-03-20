Партизани проникли у найбільший військкомат Красноярська та показали фото звідти
Партизани проникли до найбільшого військового військовому комісаріату Радянського та Центрального районів міста Красноярськ, що у Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".
"Особливу увагу агенти "АТЕШ" приділили найбільшому військовому комісаріату Радянського та Центрального районів міста. Вивчили всі деталі, всі нюанси. Знаємо хто чим зайнятий і хто чим дихає", - сказано у повідомленні.
Як зазначили активісти, зібрана інформація про роботу військомату дозволить визначити кожного причетного до війни в Україні. А також тих, хто змушує росіян йти воювати на фронт.
Фото: партизани проникли у військкомат Красноярська (t.me/atesh_ua)
Діяльність партизан у Росії
Днями у Московській області партизани влаштували диверсію на залізничному об'єкті - знищили релейну шафу.
Також агенти спостерігають за об'єктами Чорноморського флоту РФ у Новоросійську.
Крім того, нещодавно партизани виявили місце виробництва дронів у Санкт-Петербурзі.
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