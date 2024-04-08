Партизаны обнаружили перемещение российской техники в Тулу для отражения атак украинских БПЛА

Деятельность партизан в России

Недавно мы рассказывали, как агенты наблюдают за объектами Черноморского флота РФ в Новороссийске.

Кроме того, недавно партизаны обнаружили место производства дронов в Санкт-Петербурге.

Также мы сообщали о том, что партизаны проникли в крупнейший военный комиссариат Советского и Центрального районов города Красноярска.

Недавно партизаны узнали, что сейчас у оккупантов имеются существенные проблемы с установками ПВО. Речь идет как об устаревших моделях зенитно-ракетных комплексов, так и о новейших установках.

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