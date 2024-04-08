Партизани виявили переміщення російської техніки в Тулу для відбиття атак українських БПЛА

Фото: Росія перекидає ППО в Тулу для відпиття атак ураїнських БПЛА (GettyImages)

Партизани зафіксували перекидання російського "Панциря-С" в Тулу після нещодавніх атак українських БПЛА по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ"