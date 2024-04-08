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Партизаны обнаружили перемещение российской техники в Тулу для отражения атак украинских БПЛА

Россия, Понедельник 08 апреля 2024 14:18
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Партизаны обнаружили перемещение российской техники в Тулу для отражения атак украинских БПЛА Фото: Россия опрокидывает ПВО в Тулу для отпитки атак украинских БПЛА (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Партизаны зафиксировали переброску российского "Панциря-С" в Тулу после недавних атак украинских БПЛА по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ"

"Наши агенты продолжают исследовать объекты хранения и переработки нефти. Так, нашим агентам удалось выяснить, что после недавней атаки украинских беспилотников на Тулу, в начале марта, в город был переброшен один комплекс ЗРПК "Панцирь С1", - говорится в сообщении

Партизаны отмечают, что задача этого комплекса - защита промышленной инфраструктуры города.

"Сейчас это хранилище пытаются оперативно опустошить, поскольку комплексов ПВО недостаточно для полноценной защиты всех критически важных объектов инфраструктуры", - сообщает движение сопротивления, отметив, что российские власти не могут в полной мере защитить крупные города.

Деятельность партизан в России

Недавно мы рассказывали, как агенты наблюдают за объектами Черноморского флота РФ в Новороссийске.

Кроме того, недавно партизаны обнаружили место производства дронов в Санкт-Петербурге.

Также мы сообщали о том, что партизаны проникли в крупнейший военный комиссариат Советского и Центрального районов города Красноярска.

Недавно партизаны узнали, что сейчас у оккупантов имеются существенные проблемы с установками ПВО. Речь идет как об устаревших моделях зенитно-ракетных комплексов, так и о новейших установках.

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