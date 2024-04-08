Партизаны обнаружили перемещение российской техники в Тулу для отражения атак украинских БПЛА

Фото: Россия опрокидывает ПВО в Тулу для отпитки атак украинских БПЛА (GettyImages)

Партизаны зафиксировали переброску российского "Панциря-С" в Тулу после недавних атак украинских БПЛА по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ"