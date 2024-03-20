Партизани виявили новоприбулих загарбників в окупованому Джанкої (фото)

"У Джанкой прибув один із підрозділів східного військового округу. Військовослужбовців прибув забирати камаз з військовим номером 8955вр 25 регіону", - інформують партизани.

Як стверджують в "АТЕШ", даний факт в черговий раз підтверджує, що військовослужбовці, з великою ймовірністю, прибули саме зі східного округу.

"Також на лобовому склі вантажівки є вимпел із написом "Новосибірськ", що ще раз вказує нам на східний округ", - зазначає український рух опору.

Враховуючи наведену інформацію, партизани припускають, що дані представники ВС РФ, найімовірніше, належать до 24 окремої бригади спеціального призначення.