RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Партизаны обнаружили новоприбывших захватчиков в оккупированном Джанкое (фото)

Фото: партизаны обнаружили новоприбывших захватчиков в Джанкое (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские партизаны обнаружили в оккупированном Джанкой новоприбывших захватчиков и вражескую технику для передвижения личного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЭШ".

"В Джанкой прибыло одно из подразделений восточного военного округа. Военнослужащих прибыл забирать камаз с военным номером 8955вр 25 региона", - информируют партизаны.

Как утверждают в "АТЕШ", данный факт в очередной раз подтверждает, что военнослужащие, с большой вероятностью, прибыли именно из восточного округа.

"Также на лобовом стекле грузовика есть вымпел с надписью "Новосибирск", еще раз указывающий нам на восточный округ", - отмечает украинское движение сопротивления.

Учитывая приведенную информацию, партизаны предполагают, что данные представители ВС РФ, вероятнее всего, принадлежат к 24-й отдельной бригаде специального назначения.

Фото: обнаруженные партизанами новоприбывшие военные РФ в Джанкое (t.me/atesh)

Деятельность партизан в оккупированном Крыму

Недавно партизаны зафиксировали и отследили радиолокационную станцию РФ в оккупированном Крыму. Вражескую технику после ДТП буксировали в сторону военного аэродрома.

Также партизаны "АТЕШ" зафиксировали прибытие российской военной техники в оккупированный Симферополь в Крым, которую впоследствии перебросят на фронт.

Кроме того, партизаны зафиксировали наращивание сил враждебных ПВО в Крыму после успешных ударов Сил обороны Украины по аэродрому в поселке Гвардейское.

На днях партизаны обнаружили месторасположение ракетных составов РФ на территории оккупированного Крыма.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым