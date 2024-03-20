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Партизаны обнаружили новоприбывших захватчиков в оккупированном Джанкое (фото)

Украина, Среда 20 марта 2024 12:09
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Партизаны обнаружили новоприбывших захватчиков в оккупированном Джанкое (фото) Фото: партизаны обнаружили новоприбывших захватчиков в Джанкое (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские партизаны обнаружили в оккупированном Джанкой новоприбывших захватчиков и вражескую технику для передвижения личного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЭШ".

"В Джанкой прибыло одно из подразделений восточного военного округа. Военнослужащих прибыл забирать камаз с военным номером 8955вр 25 региона", - информируют партизаны.

Как утверждают в "АТЕШ", данный факт в очередной раз подтверждает, что военнослужащие, с большой вероятностью, прибыли именно из восточного округа.

"Также на лобовом стекле грузовика есть вымпел с надписью "Новосибирск", еще раз указывающий нам на восточный округ", - отмечает украинское движение сопротивления.

Учитывая приведенную информацию, партизаны предполагают, что данные представители ВС РФ, вероятнее всего, принадлежат к 24-й отдельной бригаде специального назначения.

Фото: обнаруженные партизанами новоприбывшие военные РФ в Джанкое (t.me/atesh)

Деятельность партизан в оккупированном Крыму

Недавно партизаны зафиксировали и отследили радиолокационную станцию РФ в оккупированном Крыму. Вражескую технику после ДТП буксировали в сторону военного аэродрома.

Также партизаны "АТЕШ" зафиксировали прибытие российской военной техники в оккупированный Симферополь в Крым, которую впоследствии перебросят на фронт.

Кроме того, партизаны зафиксировали наращивание сил враждебных ПВО в Крыму после успешных ударов Сил обороны Украины по аэродрому в поселке Гвардейское.

На днях партизаны обнаружили месторасположение ракетных составов РФ на территории оккупированного Крыма.

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