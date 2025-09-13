Партизани виявили новий комплекс ППО окупантів у Криму: опубліковано фото

Виявлення ключових баз росіян на окупованих територіях

Нагадаємо, раніше агенти руху "Атеш" виявили ключовий логістичний об'єкт російської армії у тимчасово окупованому Луганську, який забезпечує ворога паливом. Також представники руху розвідали ключові бази росіян у тимчасово окупованому Севастополі у Круглій та Графській бухтах.

Окрім того, нещодавно партизани у Севастополі виявили командний пункт, що координує авіаудари Росії по півдню України. Він знаходиться на території колишнього Севастопольського авіаційного заводу, який нині функціонує як філія ФГУП "Авіакомплект".

Також агенти руху "Атеш" показали ситуацію на території аеродрому Кача в окупованому Криму та виявили ключові військові об’єкти росіян.