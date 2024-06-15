Партизани вивчають систему ППО тимчасового "Керченського мосту" в Криму

Зазначається, що росіяни особливо ретельно охороняють цей об'єкт та що розкриття всієї системи протиповітряної оборони мосту - лише питання часу.

Постійне спостереження дає правильне розуміння ситуації і дозволить використати знайдені вразливості в ешелонованій системі ППО.

"Виявлена система ПЗРК незабаром стане наступною метою для високоточних українських ракет. Ми будемо вести систематичне спостереження і продовжуємо передавати зібрану інформацію СОУ (Силам оборони України - ред.) для якнайшвидшого і повного звільнення наших територій", - йдеться у повідомленні.

Фото: Партизанський рух "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)