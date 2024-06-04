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Бояться удару? Росіяни стягують ППО та баржі до Кримського мосту, - партизани

Вівторок 04 червня 2024 21:49
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Бояться удару? Росіяни стягують ППО та баржі до Кримського мосту, - партизани Ілюстративне фото: Росія посилює захист Кримського моста (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Партизани відстежили переміщення росіянами систем ППО для захисту мосту, якій з'єднує окупований Крим з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Агенти руху "АТЕШ" повідомляють, що російські окупанти виставили старі баржі вздовж Керченського мосту, щоб захистити його від українських безекіпажних морських катерів", - пишуть партизани.

Окрім цього росіяни почали перекидати додаткові системи ППО в район міста Керч. Це свідчить про те, що окупанти готуються до неминучого удару по їхній військовій логістиці.

"Баржа в порту "Кавказ" була лише підготовчим етапом. Очікуємо прожарювання. Наші агенти посилено працюють, щоб Крим став пасткою для рашистів", - написали "АТЕШ".

Бояться удару? Росіяни стягують ППО та баржі до Кримського мосту, - партизани

Ситуація у Криму

Росія використовує окупований Крим для воєнних цілей. Однак все частіше ЗСУ завдають по російських об'єктах у Криму ударів. Зокрема, нещодавно під обстріл потрапила російська база ППО на горі Ай-Петрі в Криму.

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