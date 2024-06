Полювання на С-300/С-400. Чому Україна все частіше б'є по російських ЗРК і при чому тут F-16

Зміст

Зенітно-ракетний комплекс С-300 створювався для прикриття важливих об'єктів та боротьби з літаками стратегічної та тактичної авіації, крилатими та балістичними ракетами. Залежно від типу ракети-перехоплювача дальність сягає 300 км. Більш сучасний С-400, ймовірно, може збивати цілі на більшій висоті та відстані до 380 км.

При розробці в С-300 заклали можливість вражати наземні об'єкти, і його наступник успадкував цю особливість. Вважається, що дальність може становити до 120 і 230 км відповідно.

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну стало першою в історії війною, де зенітні ракети масово застосовують у такому сценарії. Для цього росіяни модифікували їх: замість напівактивної головки самонаведення вмонтовано спеціальний супутниковий приймач, щоб ракета була керованою і летіла за координатами.

Оскільки траєкторія балістична, ракети С-300 падають із високою швидкістю. Від пуску до ураження минають лічені хвилини. Збивати їх можуть системи типу Patriot та SAMP/T. Проблема в тому, що противник має тисячі ракет, і навряд чи ППО України зможе масово збивати такі цілі.

У режимі "земля-земля" відносно точно С-300 б'ють на відстань до 40 км. Тому Росія завдає ударів по прифронтових містах. Наприклад, обстрілів регулярно зазнавали Запоріжжя, Костянтинівка, Слов'янськ, Краматорськ та навколишні населені пункти. Протягом двох років і до останнього часу особливо від ракетних ударів страждає Харків.

Фото: наслідки одного з прильотів С-300 у Харкові (facebook.com/DSNSKHARKIV)

Що ж до нових С-400, якщо й були подібні випадки, то лише як виняток. Ще минулого року у Повітряних силах України казали, що комплекси "Тріумф" у пріоритеті захищають повітряний простір.

Але останні новини дають надію, що кількість ударів по українських містах знизиться. За останній місяць відкрився "сезон полювання" на російські ЗРК. Причому не лише на окупованих територіях.

Сили оборони раніше неодноразово вражали російські комплекси С-300/С-400. Але з травня такі атаки стали регулярнішими. Зокрема, 23 травня в мережі з'явилося відео знищеного С-400, ймовірно, в районі Моспиного під Донецьком.

За ще однією версією, було знищено С-400 ще далі від фронту в полях між селищами Строїтель, Обрізне та Колоски Донецької області. На іншому відео ЗРК запускає шість ракет, після чого його позицію накривають касетні суббоєприпаси.

#BREAKING Тут є момент російської S-400 battery бігти off by українські ATACMS strikes в Mospyne, Donetsk region.



S-400s tried to shot down ATACMS missiles, але failed. https://t.co/MWY6OxBN2X pic.twitter.com/I7AoJGCMD3 — Clash Report (@clashreport) May 24, 2024