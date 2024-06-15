Партизаны изучают систему ПВО временного "Керченского моста" в Крыму

Отмечается, что россияне особенно тщательно охраняют этот объект и что раскрытие всей системы противовоздушной обороны моста - всего лишь вопрос времени.

Постоянное наблюдение дает правильное понимание ситуации и позволит использовать найденные уязвимости в эшелонированной системе ПВО.

"Обнаруженная система ПЗРК вскоре станет следующей целью для высокоточных украинских ракет. Мы будем вести систематическое наблюдение и продолжаем передавать собранную информацию СОУ (Силам обороны Украины - ред.) для скорейшего и полного освобождения наших территорий", - говорится в сообщении.

Фото: Партизанськое движение "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)