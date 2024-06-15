Партизаны изучают систему ПВО временного "Керченского моста" в Крыму

Украинские партизаны наблюдают за временным "Керченским мостом" в оккупированном Крыму и внимательно изучают систему противовоздушной обороны, которая его защищает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
Отмечается, что россияне особенно тщательно охраняют этот объект и что раскрытие всей системы противовоздушной обороны моста - всего лишь вопрос времени.
Постоянное наблюдение дает правильное понимание ситуации и позволит использовать найденные уязвимости в эшелонированной системе ПВО.
"Обнаруженная система ПЗРК вскоре станет следующей целью для высокоточных украинских ракет. Мы будем вести систематическое наблюдение и продолжаем передавать собранную информацию СОУ (Силам обороны Украины - ред.) для скорейшего и полного освобождения наших территорий", - говорится в сообщении.
Фото: Партизанськое движение "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)
Последние несколько месяцев на территории Крыма регулярно случаются многочисленные взрывы, поскольку Воздушные силы ВСУ наносят регулярные обстрелы по военным объектам российских захватчиков.
Так, 10 июня ВСУ поразили российский зенитный ракетный дивизион возле Джанкоя и возле Черноморского и Евпатории.
12 июня Воздушные силы ударили по вражеским ЗРК возле аэродромов в районе Бельбека и Севастополя.
В начале июня российские оккупанты выставили старые баржи вдоль Керченского моста, чтобы защитить его от украинских безэкипажных морских катеров.
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