Сили оборони вночі "накрили" ракетами ворожі ЗРК у Криму, - Генштаб
Цієї ночі, 12 червня, Сили оборони завдали групового ракетного удару по ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300, а також С-400 у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
Як розповіли у Генштабі, груповий ракетний удар було завдано по:
- зенітному ракетному дивізіону С-300 неподалік Бельбека;
- двох зенітних ракетних дивізіонах С-400 поблизу Бельбака та Севастополя.
Влучання в районах цілей було підтверджено. Відповідно до результатів ураження, знищено два радари комплексів С-300 й С-400. Наразі уточнюється інформація щодо третього радара.
"Окрім цього, зафіксована подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах розміщення зенітних ракетних дивізіонів Російської Федерації", - додає Генштаб.
Втрати Росії у війні
Як розповідав Генштаб, в ніч на 10 червня, українські воїни завдали успішних ударів по ворожому зенітному ракетному дивізіону С-400 в районі Джанкоя. Також було уражено ще два зенітних ракетних дивізіони С-300 неподалік від Чорноморського й Євпаторії.
Зокрема як розповідав речник Військово-морських сил (ВМС) Дмитро Плетенчук, в кінці травня наші бійці також успішно завдали удару по Керченській переправі внаслідок чого потонув один із поромів ворога. Розвідка Британії описала наслідки з якими ворог може зіткнутись через це.
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