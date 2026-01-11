Партизани спалили вежу зв'язку ППО в Московській області

В "АТЕШ" зазначили, що ця вежа була пунктом зв'язку та управління підрозділу збройних сил РФ.

Вона забезпечувала захищений радіорелейний зв'язок для оперативного обміну інформацією та наказами між командуванням і підлеглими підрозділами ППО.

Також вежа служила для розміщення апаратури радіоелектронної розвідки та перехоплення сигналів, що є критично важливим для отримання інформації та загального контролю ситуації в регіоні.

"Знищення цього вузла зв'язку послаблює потенціал ППО в центральному регіоні Росії. Порушена координація, управління і втрата розвідувальних даних роблять всю систему менш ефективною і вразливою", - зазначили партизани.