Партизани спалили вежу зв'язку ППО в Московській області

Агенти "АТЕШ" провели успішну диверсію в Московській області Росії, завдавши удару по елементу системи протиповітряної оборони 5 дивізії ППО у складі зенітних ракетних військ ВКС РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".
В "АТЕШ" зазначили, що ця вежа була пунктом зв'язку та управління підрозділу збройних сил РФ.
Вона забезпечувала захищений радіорелейний зв'язок для оперативного обміну інформацією та наказами між командуванням і підлеглими підрозділами ППО.
Також вежа служила для розміщення апаратури радіоелектронної розвідки та перехоплення сигналів, що є критично важливим для отримання інформації та загального контролю ситуації в регіоні.
"Знищення цього вузла зв'язку послаблює потенціал ППО в центральному регіоні Росії. Порушена координація, управління і втрата розвідувальних даних роблять всю систему менш ефективною і вразливою", - зазначили партизани.
Нагадаємо, нещодавно агент партизанського руху "АТЕШ" провів успішну диверсію, знищивши вежу зв'язку в Курську.
Раніше партизани "АТЕШ" зірвали залізничну логістику РФ на Куп'янському напрямку: знищили тепловоз, який використовувався для перевезення військових вантажів, переважно для постачання Куп'янського угруповання російських військ.
Знищення тепловоза ускладнило формування ешелонів та порушило графіки відправлення потягів із озброєнням та технікою.
Також агенти руху провели чергову диверсію в Ростовській області РФ: паралізували ключовий залізничний вузол постачання армії РФ у районі Ростова-на-Дону.
У результаті підпалу релейних шаф було порушено роботу головного логістичного хаба, через який здійснюється постачання окупаційних військ на всіх південних напрямках.