UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Партизани спалили вежу зв'язку ППО в Московській області

Фото: партизани спалили вежу зв'язку ППО в Московській області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Агенти "АТЕШ" провели успішну диверсію в Московській області Росії, завдавши удару по елементу системи протиповітряної оборони 5 дивізії ППО у складі зенітних ракетних військ ВКС РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

В "АТЕШ" зазначили, що ця вежа була пунктом зв'язку та управління підрозділу збройних сил РФ.

Вона забезпечувала захищений радіорелейний зв'язок для оперативного обміну інформацією та наказами між командуванням і підлеглими підрозділами ППО.

Також вежа служила для розміщення апаратури радіоелектронної розвідки та перехоплення сигналів, що є критично важливим для отримання інформації та загального контролю ситуації в регіоні.

"Знищення цього вузла зв'язку послаблює потенціал ППО в центральному регіоні Росії. Порушена координація, управління і втрата розвідувальних даних роблять всю систему менш ефективною і вразливою", - зазначили партизани.

Успішні диверсії "АТЕШ"

Нагадаємо, нещодавно агент партизанського руху "АТЕШ" провів успішну диверсію, знищивши вежу зв'язку в Курську.

Раніше партизани "АТЕШ" зірвали залізничну логістику РФ на Куп'янському напрямку: знищили тепловоз, який використовувався для перевезення військових вантажів, переважно для постачання Куп'янського угруповання російських військ.

Знищення тепловоза ускладнило формування ешелонів та порушило графіки відправлення потягів із озброєнням та технікою.

Також агенти руху провели чергову диверсію в Ростовській області РФ: паралізували ключовий залізничний вузол постачання армії РФ у районі Ростова-на-Дону.

У результаті підпалу релейних шаф було порушено роботу головного логістичного хаба, через який здійснюється постачання окупаційних військ на всіх південних напрямках.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяППОПодмосковьеВійна в Україні