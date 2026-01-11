Партизаны сожгли вышку связи ПВО в Московской области

В "АТЕШ" отметили, что эта вышка была пунктом связи и управления подразделения вооруженных сил РФ.

Она обеспечивала защищенную радиорелейную связь для оперативного обмена информацией и приказами между командованием и подчиненными подразделениями ПВО.

Также вышка служила для размещения аппаратуры радиоэлектронной разведки и перехвата сигналов, что является критически важным для получения информации и общего контроля ситуации в регионе.

"Уничтожение этого узла связи ослабляет потенциал ПВО в центральном регионе России. Нарушенная координация, управление и потеря разведывательных данных делают всю систему менее эффективной и уязвимой", - отметили партизаны.