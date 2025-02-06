Партизани розвідали зенітний ракетний полк у Підмосков'ї та показали фото

Йдеться про військову частину 61996, штаб якої знаходиться у населеному пункті Електросталь на схід від Москви.

Зазначається, що відповідний російський підрозділ належить військам протиповітряної оборони повітряно-космічних сил ЗС РФ, які "призначаються для відбиття ударів у повітряному просторі".

"На озброєнні знаходяться установки С-400 "Тріумф" та С-300ПМ", - уточнили партизани.

У русі розповіли, що за інформацією від родичів російських військовослужбовців, після українських дронових атак у січні 2025 року на об'єкті "почастішали перевірки". Річ у тім, що безпілотники долітали до Московської області.

"Наш агент зібрав дані про режим роботи, транспорт та особовий склад. Всю інформацію ми оперативно передали Силам оборони України", - додали в "АТЕШ".

Також у партизанському русі оприлюднили фото розвіданого об'єкта.