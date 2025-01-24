Ударні БпЛА атакували кілька округів Московської області

У кількох регіонах Росії триває масштабна атака ударних дронів. Зокрема, безпілотники атакували кілька міських округів Московської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Москви Сергія Собяніна.

Він зазначив, що силами ППО Міноборони в міському окрузі Коломна і Раменському міському окрузі відбито атаку безпілотників, що летіли на Москву.

На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місцях.

Також Собянін повідомив про збиття двох безпілотників у міському окрузі Подольська, що летіли на Москву. Фахівці екстрених служб працюють на місці події.