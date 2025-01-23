У Рязані пролунали вибухи, росіяни жаліються на атаку дронів по нафтозаводу і не тільки

У російському місті Рязань прогриміли вибухи. Ударні безпілотники знову атакують місцевий нафтопереробний завод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Рязанської області Павла Малкова та місцеві Telegram-канали.

Губернатор зазначив, що засобами протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби над територією Рязанської області знищено безпілотні літальні апарати. За попередньою інформацією постраждалих немає, оцінюється матеріальний збиток.

Місцеві жителі повідомили, що близько півночі у районі нафтопереробного заводу пролунали 10 гучних вибухів. ППО вже збила кілька повітряних цілей.

Крім НПЗ, ударний дрон пошкодив будинок у приватному секторі міста.

У чому важливість Рязанського НПЗ

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко поінформував, що в Рязані розташовані нафтобаза та один із ключових у нафтовій промисловості Росії нафтопереробний завод, який досі працює навіть попри санкції.

За його словами, нафтозавод розташований у Рязанській області та відіграє важливу роль у забезпеченні паливом як цивільного, так і військово-промислового комплексу країни-агресора.

Підприємство виробляє паливо для військової техніки, авіаційний гас, дизельне паливо та інші види нафтопродуктів, які використовуються у танках, літаках, кораблях та іншій техніці ЗС РФ.

Атака на авіабазу Дягілєво

Моніторингові канали також повідомляють про атаку на авіабазу Дягілєво, що розташована на західній околиці Рязані.

На авіабазі дислокуються Ту-95 і Ту-22, поруч із нею розташований 360-й авіаційний ремонтний завод.

Очевидці оприлюднили кадри з місця влучань. На них зафіксовано пожежу.

Оновлено: на ТЕЦ сталася пожежа

У Рязані також сталися вибухи та спалахнула пожежа на території Ново-Рязанської ТЕЦ.

Даже підприємство розташоване поряд із місцевим НПЗ, яке також було атаковано дронами, уточнюють російські ЗМІ.

Крім того, в мережі були оприлюднені кадри про пожежу в районі ТЕЦ у Рязані.