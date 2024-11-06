Окупанти перекидають РЕБ із Санкт-Петербурга до кордону з Україною, - партизани

Окупанти перекидають комплекси РЕБ із Санкт-Петербурга до кордону з Україною. Це робиться для захисту від дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал партизанського руху "АТЕШ".

За даними партизанів, окупанти змушені переміщати ці комплекси у бік кордону з Україною для боротьби з нальотами безпілотників, що постійно збільшуються.

"Агенти відстежили переміщення колони РЕБ "Палантін", що складається з 7 мобільних комплексів", - йдеться у повідомленні.

Комплекси РЕБ у війні

Комплекси РЕБ відіграють не останню роль у війні України. Як нещодавно зазначали в Інституті вивчення війни, Україна продовжує успішно адаптувати та розвивати свою РЕБ проти дронів РФ. Так вдається компенсувати тиск на ППО.

Крім того, партизани постійно проводять розвідку ворожих РЕБ. Наприклад, раніше партизани провели розвідку комплексів РЕБ у районі мису Фіолент (Крим).

У свою чергу, Сили оборони роблять свій внесок у процес знищення таких комплексів. Нещодавно військові FPV-дроном знищили російську РЕБ. Найцікавіше те, що станція нібито мала глушити всі частоти FPV-дронів.

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