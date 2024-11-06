ua en ru
Ср, 06 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Вибори в США Ізраїль новини Зеленський заяви Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти перекидають РЕБ із Санкт-Петербурга до кордону з Україною, - партизани

Росія, Середа 06 листопада 2024 14:19
UA EN RU
Окупанти перекидають РЕБ із Санкт-Петербурга до кордону з Україною, - партизани Фото: окупанти перекидають РЕБ із Санкт-Петербурга до кордону з Україною (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти перекидають комплекси РЕБ із Санкт-Петербурга до кордону з Україною. Це робиться для захисту від дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Агенти відстежили переміщення колони РЕБ "Палантін", що складається з 7 мобільних комплексів", - йдеться у повідомленні.

За даними партизанів, окупанти змушені переміщати ці комплекси у бік кордону з Україною для боротьби з нальотами безпілотників, що постійно збільшуються.

Що відомо про РЕБ "Палантин"

"Палантин" є комплексом радіоелектронної боротьби оперативно-тактичного рівня.

Комплекс веде радіоелектронну розвідку, пригнічує існуючі та перспективні системи зв'язку супротивника.

Комплекси РЕБ у війні

Комплекси РЕБ відіграють не останню роль у війні України. Як нещодавно зазначали в Інституті вивчення війни, Україна продовжує успішно адаптувати та розвивати свою РЕБ проти дронів РФ. Так вдається компенсувати тиск на ППО.

Крім того, партизани постійно проводять розвідку ворожих РЕБ. Наприклад, раніше партизани провели розвідку комплексів РЕБ у районі мису Фіолент (Крим).

У свою чергу, Сили оборони роблять свій внесок у процес знищення таких комплексів. Нещодавно військові FPV-дроном знищили російську РЕБ. Найцікавіше те, що станція нібито мала глушити всі частоти FPV-дронів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Переможець виборів-2024. Що відомо про Дональда Трампа і що він говорив про Україну
Переможець виборів-2024. Що відомо про Дональда Трампа і що він говорив про Україну
DAILY
Монетку підкинуто. Чи чекати Україні хороших новин після виборів президента США
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Монетку підкинуто. Чи чекати Україні хороших новин після виборів президента США