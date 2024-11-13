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Партизани розвідали військові стратегічні об'єкти у Московській області

Московська область, Середа 13 листопада 2024 01:44
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Партизани розвідали військові стратегічні об'єкти у Московській області Фото: комплекс радіоелектронного придушення РБ-301Б "Борисоглєбськ-2" (росЗМІ)
Автор: Валерій Савицький

Українські партизани провели розвідку кількох військових частин Повітряно-Космічних сил РФ у Московській області. Дані передані Збройним силам України для нанесення ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух АТЕШ.

Зазначається, що агенти провели розвідку об'єктів у Краснознаменську, що захищають повітряний простір Московської області.

Під час розвідки зафіксовано місця розміщення штабу, складських приміщень та підрозділів радіоелектронної боротьби (РЕБ), що здійснюють перехоплення та придушення радіосигналів у рамках антидронової роботи.

"З огляду на масштабні нальоти безпілотників, наша робота принесе плоди, оскільки виведення з ладу таких об'єктів спростить виконання завдань Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Фото: Партизанський рух "АТЕШ" (t.me/atesh_ua/5745)

Атака дронами на Підмосков'я

Вранці у неділю, 10 листопада, невідомі дрони атакували Московську область.

Вночі біля міст Люберці та Раменськ лунали вибухи через роботу ППО.

Згодом стало відомо, що один із дронів влетів у житлові будинки міста Раменське.

Також повідомлялося про пожежу через падіння уламків збитого безпілотника в районі аеропорту "Жуковський".

Загалом тієї ночі та вранці у Підмосков'ї сили ППО збили 25 БпЛА. Вони рухалися на Москву.

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