Партизани розвідали військові стратегічні об'єкти у Московській області
Українські партизани провели розвідку кількох військових частин Повітряно-Космічних сил РФ у Московській області. Дані передані Збройним силам України для нанесення ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух АТЕШ.
Зазначається, що агенти провели розвідку об'єктів у Краснознаменську, що захищають повітряний простір Московської області.
Під час розвідки зафіксовано місця розміщення штабу, складських приміщень та підрозділів радіоелектронної боротьби (РЕБ), що здійснюють перехоплення та придушення радіосигналів у рамках антидронової роботи.
"З огляду на масштабні нальоти безпілотників, наша робота принесе плоди, оскільки виведення з ладу таких об'єктів спростить виконання завдань Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.
Фото: Партизанський рух "АТЕШ" (t.me/atesh_ua/5745)
Атака дронами на Підмосков'я
Вранці у неділю, 10 листопада, невідомі дрони атакували Московську область.
Вночі біля міст Люберці та Раменськ лунали вибухи через роботу ППО.
Згодом стало відомо, що один із дронів влетів у житлові будинки міста Раменське.
Також повідомлялося про пожежу через падіння уламків збитого безпілотника в районі аеропорту "Жуковський".
Загалом тієї ночі та вранці у Підмосков'ї сили ППО збили 25 БпЛА. Вони рухалися на Москву.
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