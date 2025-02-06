Партизаны разведали зенитный ракетный полк в Подмосковье и показали фото

Представители украинского подполья смогли попасть на территорию 606-го гвардейского зенитного ракетного полка ВС РФ. Он расположен в Московской области недалеко от столицы страны-агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".
Речь идет о воинской части 61996, штаб которой находится в населенном пункте Электросталь к востоку от Москвы.
Отмечается, что соответствующее российское подразделение принадлежит войскам противовоздушной обороны воздушно-космических сил ВС РФ, которые "предназначаются для отражения ударов в воздушном пространстве".
"На вооружении находятся установки С-400 "Триумф" и С-300ПМ", - уточнили партизаны.
В движении рассказали, что по информации от родственников российских военнослужащих, после украинских дроновых атак в январе 2025 года на объекте "участились проверки". Дело в том, что беспилотники долетали до Московской области.
"Наш агент собрал данные о режиме работы, транспорте и личном составе. Всю информацию мы оперативно передали Силам обороны Украины", - добавили в "АТЕШ".
Также в партизанском движении обнародовали фото разведанного объекта.
Напомним, 24 января ночью ударные беспилотники атаковали несколько округов Московской области. Добавим, той же ночью дроны атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, Ново-Рязанскую ТЭЦ и авиабазу Дягилево.
Ранее партизаны рассказали, что российские оккупанты перебрасывают комплексы РЭБ из Санкт-Петербурга к границе с Украиной. В украинском подполье тогда отметили, что это делается для защиты от дронов.
В ноябре прошлого года партизаны разведали военные стратегические объекты Воздушно-Космических сил РФ в Московской области. Данные были переданы Вооруженным силам Украины для нанесения ударов.
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