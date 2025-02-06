Партизаны разведали зенитный ракетный полк в Подмосковье и показали фото

Речь идет о воинской части 61996, штаб которой находится в населенном пункте Электросталь к востоку от Москвы.

Отмечается, что соответствующее российское подразделение принадлежит войскам противовоздушной обороны воздушно-космических сил ВС РФ, которые "предназначаются для отражения ударов в воздушном пространстве".

"На вооружении находятся установки С-400 "Триумф" и С-300ПМ", - уточнили партизаны.

В движении рассказали, что по информации от родственников российских военнослужащих, после украинских дроновых атак в январе 2025 года на объекте "участились проверки". Дело в том, что беспилотники долетали до Московской области.

"Наш агент собрал данные о режиме работы, транспорте и личном составе. Всю информацию мы оперативно передали Силам обороны Украины", - добавили в "АТЕШ".

Также в партизанском движении обнародовали фото разведанного объекта.