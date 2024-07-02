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Партизаны разведали судостроительный завод РФ в Санкт-Петербурге (фото)

Санкт-Петербург, Россия, Вторник 02 июля 2024 17:15
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Партизаны разведали судостроительный завод РФ в Санкт-Петербурге (фото) Фото: судостроительный завод Адмиралтейские верфи в Санкт-Петербурге (ru.wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Агент "АТЕШ" побывал на месте строительства российских подлодок в Санкт-Петербурге. Речь о судостроительном заводе Адмиралтейских верфи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

"Наш агент разведал судостроительный завод Адмиралтейские верфи. Сейчас здесь производят подлодки проектов 636 "Варшавянка" и 677 "Лада", и другие военные суда", - говорится в сообщении.

Агент обнаружил несколько секций верфей под усиленной охраной, предположительно связанных с разработкой новых засекреченных судов, использующих передовые технологии скрытности и вооружения.

Несмотря на санкции, на территории завода ведутся работы по модернизации и расширению производственных мощностей.

"Наши агенты продолжают наблюдение и оперативно передают информацию. Удивляться новым налетам БПЛА по Питеру не стоит", - отметили в "АТЕШ".

Фото: партизаны разведали судостроительный завод РФ в Санкт-Петербурге (t.me/atesh_ua)

Деятельность партизан

Напомним, на днях партизаны провели разведку во временно оккупированном Севастополе, в ходе которой обнаружили российский зенитный ракетный комплекс "Тор". Он расположен прямо над общественным пляжем.

Перед этим партизаны движения "АТЕШ" обнаружили точку размещения российской противовоздушной обороны в Симферопольском районе.

Также партизаны обнаружили местонахождение большого количества оружия, техники, в том числе систем С-400 и радиолокационную станцию на мысе Фиолент во временно оккупированном Крыму.

К тому же, агенты "АТЕШ" обнаружили систему ПВО, которая прикрывает дачу российского диктатора Владимира Путина в Сочи.

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