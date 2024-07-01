ua en ru
Пн, 01 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Партизани зафіксували в окупованому Криму ЗРК "Тор" в небезпечному для відпочиваючих місці

Крим Севастополь, Понеділок 01 липня 2024 14:47
UA EN RU
Партизани зафіксували в окупованому Криму ЗРК "Тор" в небезпечному для відпочиваючих місці Фото: у Севастополі виявлено ворожий ЗРК прямо біля пляжу для відпочиваючих (t.me/atesh_ua)
Автор: Ярослава Борзова

Партизани провели розвідку у тимчасово окупованому Севастополі, в ході якої виявили ворожий зенітний ракетний комплекс "Тор". Він розташований прямо над громадським пляжем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".

"Цього разу рашисти обрали чергове "ідеальне" місце для розміщення свого зенітно-ракетного комплексу. Його розмістили просто над пляжем, знову ставлячи під загрозу місцеве населення", - інформують партизани.

Як зауважує рух опору, найімовірніше, це одна з останніх фотографій цього комплексу.

"Як відомо, СОУ планомірно виносять радіолокаційні станції та ЗРК, вивільняючи своєрідний коридор до кримського мосту! Зворотний відлік життя "незаконної конструкції" почався", - наголосили партизани.

Діяльність партизан в окупованому Криму та РФ

Днями партизани руху "АТЕШ" виявили точку розміщення російської протиповітряної оборони у Сімферопольському районі.

Напередодні партизани виявили місце розташування великої кількості зброї, техніки, зокрема систем С-400 та радіолокаційну станцію на мисі Фіолент у тимчасово окупованому Криму.

Також партизанський рух виявив систему ППО, що прикриває дачу диктатора Володимира Путіна в Сочі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Крим партизаны Війна Росії проти України
NEWS
Чи був незвичним вчорашній удар по Києву: що каже експерт про тактику та плани ворога
Чи був незвичним вчорашній удар по Києву: що каже експерт про тактику та плани ворога
DAILY
Своїми силами. Як Київ готується до тривалих відключень світла і скільки це коштує
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Своїми силами. Як Київ готується до тривалих відключень світла і скільки це коштує