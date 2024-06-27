Партизани виявили систему ППО, яка прикриває дачу Путіна в Сочі (фото, відео)
Партизанський рух виявив систему ППО, яка прикриває дачу диктатора Путіна в Сочі. Агент зміг зазначити її точне місце розташування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".
"Наш агент повідомив про виявлення системи протиповітряної оборони "Панцир-С1" у Сочі. Цей комплекс розташований за 15 км від Бочарів Струмка в Сочі", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають партизани, він призначений для захисту від повітряних загроз і містить ракети, зенітні гармати, а також радар виявлення і відстеження повітряних цілей.
Рух опору вказав точні координати об'єкта:
- 43.534815, 39.813225
"Завдяки цій інформації СОУ можуть проводити оцінку військових можливостей, розподілу сил на території РФ і планувати операції з ліквідації важливих військових об'єктів", - наголосили партизани та закликали російських військових йти на співпрацю, щоб вижити.
Розвідки партизан
Нагадаємо, напередодні партизани провели розвідку в окупованому Донецьку та виявили базу РФ, де розташовані бойові потужності загарбників.
Раніше партизани виявили склад і стоянку військової техніки ЗС РФ у Гвардійському в Криму.
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