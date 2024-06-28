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Партизани розвідали місце базування С-400 росіян на мисі Фіолент в окупованому Криму (фото)

П'ятниця 28 червня 2024 16:47
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Партизани розвідали місце базування С-400 росіян на мисі Фіолент в окупованому Криму (фото) Ілюстративне фото: С-400 у Криму знайшли партизани (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Партизани виявили місце розміщення великої кількості озброєнь, військової техніки, системи С-400 і радіолокаційну станцію на мисі Фіолент, що в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з послианням на партизанський рух "АТЕШ".

За даними партизан, вони виявили місце, де росіяни зберігають свої ракети, торпеди, близько 40 типів мін, а також різні боєприпаси до стрілецької зброї.

"Це 17-й арсенал Чорноморського флоту - основний тактичний склад Севастопольської військово-морської бази", - пише "АТЕШ".

Там зауважили, що партизанам вдалось розкрити розташування місць відкритого зберігання, бункерів і точок розміщення ППО, що прикривають даний об'єкт. При цьому дані вже було передено у "правильні руки".

Детально про те, чим для росіян важливі установки С-400 - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Фото: С-400 у Криму знайшли партизани (t.me/atesh_ua)

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Крим партизаны
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