Партизани виявили розміщення ворожої ППО біля Сімферополя в Криму

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

За даними агентів, установка ППО С-300/400 розміщується на Лашковській Горі, на сході від Сімферополя.

Діяльність партизан в окупованому Криму та РФ

Днями партизани виявили місце розташування великої кількості зброї, техніки, зокрема систем С-400 та радіолокаційну станцію на мисі Фіолент у тимчасово окупованому Криму.

Крім того, партизанський рух виявив систему ППО, що прикриває дачу диктатора Володимира Путіна в Сочі.

Також загарбники перекидають техніку на аеродром біля Сімферополя в Криму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.