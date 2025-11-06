Партизани розвідали нафтобазу РФ біля Орла, що постачає паливо на два напрямки (фото)

Агенти "Атеш" провели розвідку стратегічної нафтобази в Орловській області, що забезпечує російських окупантів на Харківському та Курському напрямках фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Наші агенти завершили розвідку ключової нафтобази в районі Орла - важливого логістичного вузла у системі постачання окупаційних військ", - розповіли в "Атеш".

Як зазначили партизани, через цей об'єкт проходить до 40% пального для ворожих угруповань на Харківському та Курському напрямках.

За інформацією агентів, окупанти намагаються захистити об'єкт, натягуючи спеціальні мережі проти дронів над резервуарами.

"Але ці запобіжні заходи марні - ми вже отримали точні координати всіх ключових об'єктів і схеми їхнього розташування", - наголосили у русі.

Об'єкт охороняється кількома кільцями безпеки, включно з патрулями та співробітниками ФСБ, але, за словами джерел "АТЕШ", ця система вразлива.

У мережі заявляють, що мають інформаторів як за периметром, так і всередині служб об'єкта -зокрема дані про графіки постачання, вразливі місця та режим роботи охорони.

Усю зібрану інформацію, повідомляють у "АТЕШ", передано Силам оборони України. У мережі підкреслили, що кожен такий логістичний вузол є потенційною ціллю для точкових ударів.

Партизани розвідали нафтобазу РФ біля Орла (t.me/atesh_ua)