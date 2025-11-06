ua en ru
Главная » Новости » В мире

Партизаны разведали нефтебазу РФ возле Орла, поставляющую топливо на два направления (фото)

Четверг 06 ноября 2025 09:33
Партизаны разведали нефтебазу РФ возле Орла, поставляющую топливо на два направления (фото) Фото: "АТЕШ" провел разведку российской нефтебазы (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Агенты "Атеш" провели разведку стратегической нефтебазы в Орловской области, обеспечивающей российских оккупантов на Харьковском и Курском направлениях фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Наши агенты завершили разведку ключевой нефтебазы в районе Орла - важного логистического узла в системе снабжения оккупационных войск", - рассказали в "Атэш".

Как отметили партизаны, через этот объект проходит до 40% топлива для вражеских группировок на Харьковском и Курском направлениях.

По информации агентов, оккупанты пытаются защитить объект, натягивая специальные сети против дронов над резервуарами.

"Но эти меры предосторожности бесполезны - мы уже получили точные координаты всех ключевых объектов и схемы их расположения", - подчеркнули в движении.

Объект охраняется несколькими кольцами безопасности, включая патрули и сотрудников ФСБ, но, по словам источников "АТЕШ", эта система уязвима.

В сети заявляют, что имеют информаторов как по периметру, так и внутри служб объекта - в частности данные о графиках поставок, уязвимых местах и режиме работы охраны.

Вся собранная информация, сообщают в "АТЕШ", передана Силам обороны Украины. В сети подчеркнули, что каждый такой логистический узел является потенциальной целью для точечных ударов.

Партизаны разведали нефтебазу РФ возле Орла (t.me/atesh_ua)

Разведка "Атеш"

В последнее время агенты партизанского движения регулярно публикуют данные о важных объектах РФ.

Так, недавно агентура "АТЕШ" проникла в расположение подразделения противовоздушной обороны россиян возле Санкт-Петербурга. Это ПВО прикрывает город и стратегически важные объекты Северо-Западного региона РФ.

Также разведчики движения "Атеш" обнаружили ремонтно-восстановительную базу оккупантов на Херсонщине, а впоследствии Силы обороны Украины ее успешно ликвидировали.

Ранее украинские партизаны провели разведку стратегической нефтебазы РФ в Воронеже, которая поставляет топливо для вражеской армии на двух направлениях.

Российская Федерация партизаны Война в Украине
