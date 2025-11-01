Агентура "АТЕШ" проникла в розташування підрозділу ППО біля Санкт-Петербурга (фото)

Агентурна мережа "АТЕШ" заявила про проведення розвідоперації на території Ленінградської області Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

За їхніми даними, українські агенти зуміли проникнути до розташування 1488-го зенітного ракетного полку (військова частина 03218) поблизу населеного пункту Решетніково.

Цей підрозділ, як зазначається, є ключовим елементом протиповітряної оборони, що прикриває Санкт-Петербург та стратегічно важливі об’єкти Північно-Західного регіону РФ.

У повідомленні "АТЕШ" йдеться, що агентура провела детальну розвідку позицій зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф", командного пункту, радіолокаційних станцій, а також отримала графіки бойового чергування та маршрути патрулювання.

"Проникнення в частину, яка мала бути надійно захищеною, доводить, що для "АТЕШ" немає неприступних об’єктів", - наголосили представники руху.

Вся отримана інформація про систему ППО, яка прикриває критичну інфраструктуру Росії, вже передана Силам оборони України для подальшого використання.