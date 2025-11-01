ua en ru
Агентура "АТЕШ" проникла в розташування підрозділу ППО біля Санкт-Петербурга (фото)

Росія, Субота 01 листопада 2025 09:10
UA EN RU
Агентура "АТЕШ" проникла в розташування підрозділу ППО біля Санкт-Петербурга (фото) Ілюстративне фото: агентура "АТЕШ" проникла в розташування підрозділу ППО біля Санкт-Петербурга (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Агентурна мережа "АТЕШ" заявила про проведення розвідоперації на території Ленінградської області Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

За їхніми даними, українські агенти зуміли проникнути до розташування 1488-го зенітного ракетного полку (військова частина 03218) поблизу населеного пункту Решетніково.

Цей підрозділ, як зазначається, є ключовим елементом протиповітряної оборони, що прикриває Санкт-Петербург та стратегічно важливі об’єкти Північно-Західного регіону РФ.

У повідомленні "АТЕШ" йдеться, що агентура провела детальну розвідку позицій зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф", командного пункту, радіолокаційних станцій, а також отримала графіки бойового чергування та маршрути патрулювання.

"Проникнення в частину, яка мала бути надійно захищеною, доводить, що для "АТЕШ" немає неприступних об’єктів", - наголосили представники руху.

Вся отримана інформація про систему ППО, яка прикриває критичну інфраструктуру Росії, вже передана Силам оборони України для подальшого використання.

Інші операції партизан

Як ми повідомляли раніше, агенти "Атеш" в одній із військових частин у районі Бердянська знищили дві одиниці військової техніки: бензовоз та УАЗ.

На початку вересня агенти руху провели розвідку оборонного заводу в Росії, що виробляє твердопаливні ракети.

А у тимчасово окупованому Криму партизани "АТЕШ" встановили координати розташування ЗРК С-300/С-400 і радарів. Інформацію передано ЗСУ для подальшого завдання ударів по ворожих цілях.

