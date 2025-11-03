UA

Партизани розвідали базу спецназу РФ, який охороняє Кримській міст (фото)

Фото: партизани розвідали базу спецназу РФ, який охороняє Кримській міст (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В окупованому Севастополі партизани провели розвідку підрозділу російського спецназу, який відповідає за охорону Керченського (Кримського) мосту. Дані вже передано Силам оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ" у Telegram.

Розвідка спецпідрозділу у Костянтинівській бухті

За даними "АТЕШ", їхні агенти здійснили розвідку території 102-го окремого загону спеціального призначення з боротьби проти підводних диверсійних сил та засобів Чорноморського флоту РФ, який дислокується у Костянтинівській бухті Севастополя.

Під час операції партизани зафіксували переміщення гумового човна з російськими спецпризначенцями, які, ймовірно, поверталися після виконання бойового завдання.

Участь в охороні Кримського мосту

За інформацією з відкритих джерел, цей підрозділ бере безпосередню участь в охороні Керченського мосту, який є ключовим логістичним маршрутом російських військ.

Крім того, агенти "АТЕШ" зафіксували на території частини військовий автомобіль, групу російських військовослужбовців, а також встановили розташування всіх причалів, пункту спостереження, човнів і транспортних засобів усередині бази.

"Поразка цієї військової частини послабить охорону Кримського мосту та знизить присутність окупантів на півострові. Усі дані передано Силам оборони України", - йдеться у повідомленні.

 

Фото: "АТЕШ" розвідали базу спецназу ЧФ РФ у Севастополі (t.me/atesh_ua)

Розвідка баз окупантів у Криму

Нагадаємо, партизани вже не вперше проводять розвідку біля Керченського мосту у Криму.

Також нещодавно партизани розвідали ремонтну базу в Севастополі, де окупанти розбирають списані автомобілі у для відновлення втрат у техніці. Координати вже передали ЗСУ.

Крім того, у Севастополі агенти партизанського руху виявили командний пункт який координує авіаудари Росії по півдню України.

