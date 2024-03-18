Партизани провели розвідку на території Перевального в Криму: що вдалось виявити (фото)

Так, партизани розвідали пункт постійної дислокації 126 окремої бригади берегової оборони ЧФ РФ у Перевальному.

"Нашими агентами було встановлено, що біля військової частини перебуває велика кількість особового складу, більшість із них не місцеві, мають акцент і відповідну символіку на формі (імовірно: Татарстан, Чечня, Дагестан)", - інформують в "АТЕШ".

Як зазначають партизани, з боку військового містечка знаходиться КПП, на ньому присутні чергові та наряди поліції.

Також партизанам вдалось довідатись, що неподалік від головного КПП припарковані 15 вантажівок типу "КАМАЗ", а більшість військовослужбовців підрозділу РФ орендують житло в самому Перевальному.

"З перерахованого вище стає зрозуміло, що ППД 126 окремої бригади берегової оборони ЧФ РФ наразі використовують як перевальний пункт, перед перекиданням особового складу в район ведення бойових дій", - зазначають в "АТЕШ".