Партизаны провели разведку на территории Перевального в Крыму: что удалось обнаружить (фото)

Так, партизаны разведали пункт постоянной дислокации 126 отдельной бригады береговой обороны ЧФ РФ в Перевальном.

"Наши агенты установили, что возле воинской части находится большое количество личного состава, большинство из них не местные, имеют акцент и соответствующую символику на форме (вероятно: Татарстан, Чечня, Дагестан)", - информируют в "АТЕШ".

Как отмечают партизаны, со стороны военного городка находится КПП, на нем присутствуют дежурные и полицейские наряды.

Также партизанам удалось узнать, что неподалеку от главного КПП припаркованы 15 грузовиков типа "КАМАЗ", а большинство военнослужащих подразделения РФ арендуют жилье в самом Перевальном.

"Из вышеперечисленного становится понятно, что ППД 126 отдельной бригады береговой обороны ЧФ РФ пока используют как перевальный пункт, перед переброской личного состава в район ведения боевых действий", - отмечают в "АТЕШ".