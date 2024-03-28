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Партизани провели розвідку на території Гвардійського в Криму: що вдалось виявити (фото)

Крим, Четвер 28 березня 2024 08:35
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Партизани провели розвідку на території Гвардійського в Криму: що вдалось виявити (фото) Фото: партизани зафіксували техніку РФ в Криму (ілюстративне фото armyinform com ua)
Автор: Ярослава Борзова

Партизани в окупованому Гвардійському змогли зафіксувати прибуття російської військової техніки на залізничну станцію "Остряково".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".

"Наразі вся техніка розміщена на території військової частини недалеко від залізничної станції на території, яка оточена цивільною забудовою", - йдеться в повідомленні.

Також партизанам вдалось встановити, що частина розміщеної на даному об'єкті техніки перебуває в неробочому стані.

"Можливо, російське командування створило неправдивий об'єкт зосередження техніки з метою надалі звинуватити СОУ в ударах по цивільній інфраструктурі", - припускають партизани.

Фото: виявлена техніка РФ та її місцеперебування (t.me/atesh)

Діяльність партизан в окупованому Криму

Нещодавно партизани "АТЕШ" зафіксували прибуття російської військової техніки в окупований Сімферополь у Криму, яку згодом перекинуть на фронт.

Також партизани зафіксували нарощення сил ворожих ППО в Криму після успішних ударів Сил оборони України по аеродрому в селищі Гвардійське.

Крім того, представники руху опору виявили місце розташування ракетних складів РФ на території окупованого Криму.

Днями стало відомо, що рух опору виявив в окупованому Джанкої новоприбулих загарбників та ворожу техніку для пересування особового складу.

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