Партизаны провели разведку на территории Гвардейского в Крыму: что удалось обнаружить (фото)

Партизаны в оккупированном Гвардейском смогли зафиксировать прибытие российской военной техники на железнодорожную станцию "Остряково".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления " АТЕШ ".

"Пока вся техника размещена на территории воинской части недалеко от железнодорожной станции на территории, которая окружена гражданской застройкой", - говорится в сообщении.

Также партизанам удалось установить, что часть размещенной на данном объекте техники находится в нерабочем состоянии.

"Возможно, российское командование создало ложный объект сосредоточения техники с целью обвинить СОУ в ударах по гражданской инфраструктуре", - предполагают партизаны.