Партизани провели розвідку у порту Кронштадта, де базуються підводні судна Росії (фото)

Партизани вночі розвідали базу ВМС РФ у місті Кронштадт. За даними руху опору, у місті базується дивізіон підводних човнів і бригада кораблів охорони водного району.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".
"Як нам відомо, у місті базується 3 окремий дивізіон підводних човнів і 105 бригада кораблів охорони водного району. Також, за нашою інформацією, з порту повністю зникли цивільні судна", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що біля причалів пришвартовані тільки військові судна, камуфльовані сірим кольором.
"Винятком є тільки білий цивільний буксир, який у зимовий час, ходив по колу гавані, щоб розбивати лід", - зауважують партизани.
В "АТЕШ" нагадують, що в грудні 2022 року на території Кронштадтського морського заводу сталася пожежа на судні. Тоді винних не знайшли.
Водночас партизани помітили відсутність засобів ППО на острові.
Нещодавно ми розповідали, як агенти спостерігають за об'єктами Чорноморського флоту РФ у Новоросійську.
Крім того, нещодавно партизани виявили місце виробництва дронів у Санкт-Петербурзі.
Також ми повідомляли про те, що партизани проникли до найбільшого військового комісаріату Радянського та Центрального районів міста Красноярськ.
Нещодавно партизани дізнались, що наразі в окупантів наявні суттєві проблеми з установками ППО. Мова йде як про застарілі моделі зенітно-ракетних комплексів, так і про новітні установки.
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