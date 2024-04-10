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Партизаны провели разведку в порту Кронштадта, где базируются подводные суда России (фото)

Фото: партизаны провели разведку в порту Кронштадта (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Партизаны ночью разведали базу ВМС РФ в городе Кронштадт. По данным движения сопротивления, в городе базируется дивизион подлодок и бригада кораблей охраны водного района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".

"Как нам известно, в городе базируется 3 отдельный дивизион подлодок и 105 бригада кораблей охраны водного района. Также, по нашей информации, из порта полностью исчезли гражданские суда", - говорится в сообщении.

У причалов пришвартованы только военные судна, камуфлированные серым цветом.

"Исключением является только белый гражданский буксир, который в зимнее время ходил по кругу гавани, чтобы разбивать лед", - отмечают партизаны.

В "АТЕШ" напоминают, что в декабре 2022 года на территории Кронштадтского морского завода произошел пожар на судне. Тогда виновных не нашли.

В то же время партизаны заметили отсутствие средств ПВО на острове.

Фото: партизаны провели разведку в порту Кронштадта (t.me/atesh)

Деятельность партизан в России

Недавно мы рассказывали, как агенты наблюдают за объектами Черноморского флота РФ в Новороссийске.

Кроме того, недавно партизаны обнаружили место производства дронов в Санкт-Петербурге.

Также мы сообщали о том, что партизаны проникли в крупнейший военный комиссариат Советского и Центрального районов города Красноярска.

Недавно партизаны узнали, что сейчас у оккупантов имеются существенные проблемы с установками ПВО. Речь идет как об устаревших моделях зенитно-ракетных комплексов, так и о новейших установках.

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