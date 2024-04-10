Партизаны провели разведку в порту Кронштадта, где базируются подводные суда России (фото)

"Как нам известно, в городе базируется 3 отдельный дивизион подлодок и 105 бригада кораблей охраны водного района. Также, по нашей информации, из порта полностью исчезли гражданские суда", - говорится в сообщении.

У причалов пришвартованы только военные судна, камуфлированные серым цветом.

"Исключением является только белый гражданский буксир, который в зимнее время ходил по кругу гавани, чтобы разбивать лед", - отмечают партизаны.

В "АТЕШ" напоминают, что в декабре 2022 года на территории Кронштадтского морского завода произошел пожар на судне. Тогда виновных не нашли.

В то же время партизаны заметили отсутствие средств ПВО на острове.