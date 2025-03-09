Партизани провели операцію зі зриву логістики окупантів у Криму

Представники українського підпілля здійснили успішну операцію зі зриву постачання палива угрупованню російських загарбників у Запорізькій області. Диверсія була проведена у Джанкойському районі окупованого Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".
Зазначається, що агенти сил спротиву окупації вистежували склад з паливом, що прямував у Запорізьку область.
Після цього агенти руху "завдали удару по залізничній інфраструктурі, знищивши релейну шафу".
"Результат - перекидання техніки затримано залізницею, а окупанти зіткнулися з проблемами у постачанні", - розповіли у русі.
В "АТЕШ" уточнили, що провели таку операцію біля населеного пункту Столбове Джанкойського району АР Крим.
А також оприлюднили координати: 45.818621412, 34.43630964, й кадри з результатами диверсії.
Раніше повідомлялося, що агент партизанського руху "АТЕШ" з числа військових РФ успішно вивів із ладу комплекс РЕБ "Лорандит".
На початку березня партизани проникли у військову частину в Московській області і спалили автобус окупантів.
Наприкінці грудня партизани з "Маріуполь. Спротив" розповіли, що у Приморському районі окупованого Маріуполя було підірвано автомобіль з працівником ФСБ Росії.
Також ми писали, що на початку січня підпільники з руху "АТЕШ" влаштували диверсію біля складів зі снарядами та ракетами РФ у Тверській області.
Додамо, 8 березня джерела РБК-Україна розповіли, що внаслідок спеціальних заходів ГУР Міноборони України у Воронежі були виведені з ладу два тепловози. За їх допомогою росіяни перевозили озброєння на окуповану територію України.
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