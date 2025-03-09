Партизани провели операцію зі зриву логістики окупантів у Криму

Раніше повідомлялося, що агент партизанського руху "АТЕШ" з числа військових РФ успішно вивів із ладу комплекс РЕБ "Лорандит".

На початку березня партизани проникли у військову частину в Московській області і спалили автобус окупантів.

Наприкінці грудня партизани з "Маріуполь. Спротив" розповіли, що у Приморському районі окупованого Маріуполя було підірвано автомобіль з працівником ФСБ Росії.

Також ми писали, що на початку січня підпільники з руху "АТЕШ" влаштували диверсію біля складів зі снарядами та ракетами РФ у Тверській області.

Додамо, 8 березня джерела РБК-Україна розповіли, що внаслідок спеціальних заходів ГУР Міноборони України у Воронежі були виведені з ладу два тепловози. За їх допомогою росіяни перевозили озброєння на окуповану територію України.

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