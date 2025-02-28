У Маріуполі партизани підірвали автомобіль з ФСБшником, - "Спротив"

Фото: у Маріуполі партизани підірвали автомобіль з ФСБшником (росЗМІ)

У ніч на 28 лютого в Приморському районі Маріуполя було підірвано автомобіль з працівником Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Маріуполь. Спротив".

Зазначається, що операція була реалізована членами Маріупольського "Спротиву". Наразі ФСБшник перебуває в реанімації. Після підриву в місті збільшилася кількість оперативних груп ФСБ. Зокрема російські терористи масово проводять затримання й намагаються вистежити українське підпілля. Наразі інші деталі операції невідомі. Партизанський рух у Криму Під час російської окупації Криму український партизанський рух продовжує діяти, здійснюючи диверсії, збір розвідданих і інформаційну боротьбу. Найактивнішими є групи, пов’язані з українським підпіллям, зокрема "АТЕШ", які передають дані про переміщення російських військ та об’єкти для ударів. Партизани регулярно атакують окупаційну інфраструктуру, підривають залізниці, склади боєприпасів і техніку ворога. Нещодавно один із партизанів успішно вивів із ладу комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) загарбників.