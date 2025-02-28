ua en ru
Пт, 28 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Маріуполі партизани підірвали автомобіль з ФСБшником, - "Спротив"

П'ятниця 28 лютого 2025 16:02
UA EN RU
У Маріуполі партизани підірвали автомобіль з ФСБшником, - "Спротив" Фото: у Маріуполі партизани підірвали автомобіль з ФСБшником (росЗМІ)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 28 лютого в Приморському районі Маріуполя було підірвано автомобіль з працівником Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Маріуполь. Спротив".

Зазначається, що операція була реалізована членами Маріупольського "Спротиву".

Наразі ФСБшник перебуває в реанімації.

Після підриву в місті збільшилася кількість оперативних груп ФСБ. Зокрема російські терористи масово проводять затримання й намагаються вистежити українське підпілля.

Наразі інші деталі операції невідомі.

Партизанський рух у Криму

Під час російської окупації Криму український партизанський рух продовжує діяти, здійснюючи диверсії, збір розвідданих і інформаційну боротьбу. Найактивнішими є групи, пов’язані з українським підпіллям, зокрема "АТЕШ", які передають дані про переміщення російських військ та об’єкти для ударів.

Партизани регулярно атакують окупаційну інфраструктуру, підривають залізниці, склади боєприпасів і техніку ворога.

Нещодавно один із партизанів успішно вивів із ладу комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) загарбників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Маріуполь
NEWS
Зеленський у США: всі подробиці візиту
Зеленський у США: всі подробиці візиту
DAILY
Володимир Єльченко: Росія обов'язково "кине" США і ми побачимо зовсім іншого Трампа
Ксенія Крикунжурналіст РБК-Україна Володимир Єльченко: Росія обов'язково "кине" США і ми побачимо зовсім іншого Трампа