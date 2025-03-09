Партизаны провели операцию по срыву логистики оккупантов в Крыму

Ранее сообщалось, что агент партизанского движения "АТЕШ" из числа военных РФ успешно вывел из строя комплекс РЭБ "Лорандит".

В начале марта партизаны проникли в воинскую часть в Московской области и сожгли автобус оккупантов.

В конце декабря партизаны из "Мариуполь. Сопротивление" рассказали, что в Приморском районе оккупированного Мариуполя был взорван автомобиль с сотрудником ФСБ России.

Также мы писали, что в начале января подпольщики из движения "АТЕШ" устроили диверсию возле складов со снарядами и ракетами РФ в Тверской области.

Добавим, 8 марта источники РБК-Украина рассказали, что в результате специальных мероприятий ГУР Минобороны Украины в Воронеже были выведены из строя два тепловоза. С их помощью россияне перевозили вооружение на оккупированную территорию Украины.

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