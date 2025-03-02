Партизани проникли у військову частину в Московській області і спалили автобус окупантів

Представник українського підпілля влаштував диверсію на території військової частини у Московській області. Під час операції вдалося знищити автотранспорт, призначений для перевезення особового складу ЗС РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

Як звернули увагу підпільники, їхній агент "просто під носом біля військового патруля знищив транспорт окупантів". Після цього представник сил спротиву успішно залишив місце проведення диверсії на території однієї з в/ч у Підмосков'ї.

"Після пожежі в частині почалася паніка, командири почали шукати винних серед своїх військовослужбовців", - розповіли партизани.

Також в "АТЕШ" повідомили, що тепер російське командування намагається "зам'яти інцидент". Проте, звернули увагу партизани, такі випадки "повторюються дедалі частіше".

"Війна приходить у російський тил, і жодна охорона не зможе перешкодити цьому. Блискуча робота нашого агента, яка знову показала слабкість російської армії навіть у глибокому тилу", - йдеться в заяві руху.

Крім того, в "АТЕШ" оприлюднили кадри проведеної диверсії на території військової частини в Московській області.