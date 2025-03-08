Працює ГУР. У Росії вивели з ладу два тепловози, які перевозили озброєння, - джерела

На території Росії вивели з ладу два тепловози. За їх допомогою росіяни перевозили озброєння на окуповану територію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Як зазначають джерела РБК-Україна в українській розвідці, у ніч з 5 на 6 березня у Воронежі внаслідок спеціальних заходів Головного управління розвідки Міноборони виведено з ладу тепловоз. Він здійснював логістику озброєння і військової техніки з військових підприємств Росії, що надалі надходили на окуповану територію України.

Також раніше, у ніч на 19 лютого, в депо Орєхово-Зуєвського міського округу Московської області вчинено ще одну диверсію агентами ГУР.

"Наразі про деталі цієї операції не повідомляється, проте з наявного відео можна зробити висновок про підпал чергового тепловозу на російській залізниці", - зазначають джерела.

