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Партизани вивели з ладу комплекс радіоелектронної боротьби окупантів

Понеділок 17 лютого 2025 02:23
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Партизани вивели з ладу комплекс радіоелектронної боротьби окупантів Ілюстративне фото: армія РФ втратила комплекс РЕБ (росЗМІ)
Автор: Валерій Савицький

Агент партизанського руху "АТЕШ" з числа російських військових успішно вивів із ладу комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) загарбників. Несправність було виявлено не одразу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал АТЕШ.

Агент з числа військовослужбовців 344-го радіотехнічного полку (в/ч 30986 Повітряно-Космічних сил РФ) провів диверсію, вивівши з ладу комплекс РЕБ РП-377ЛА "Лорандит". Він непомітно засипав цукор у паливний бак, після чого успішно зник.

Фатальну несправність виявили лише на третій день. Агент уже перебуває в безпеці, а партизани продовжують планування нових ударів.

Командування частини намагається приховати факт диверсії від вищого начальства, але тепер їм доведеться відповідати за те, що саботаж влаштовують їхні ж військовослужбовці.

"Лорандит" - малогабаритний РЕБ-комплекс для радіоконтролю, пеленгування і придушення сигналів. Він прийнятий на озброєння 2019 року й активно застосовується у війні проти України. Вартість комплексу перевищує 20 млн рублів, а виробництво нових одиниць зараз вкрай проблематичне.

Діяльність партизанів АТЕШ

Українські партизани продовжують розвідку позицій російських загарбників на тимчасово окупованих територіях.

Днями агенти АТЕШ виявили місцерозташування складів з боєприпасами армії РФ у Луганській області.

Також партизани виявили слабкі місця у захисті Балаклавської бухти в Криму.

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області загарбники перетворюють на військові склади вкрадені об'єкти одного з підприємств.

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