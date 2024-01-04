Партизани показали відео стеження за спеціальним полком поліції в Москві

Як розповіли партизани, один з їх агентів встановив нагляд за першим за 1-м спеціальним полком поліції ГУ МВС РФ по Москві.

"Відомо, що крім виконання службових завдань у самій області, особовий склад полку залучають для систематичного контролю громадян на тимчасово окупованих територіях", - пишуть партизани.

Підпільники наголошують, що не перестають вести розвідку за силовими структурами Росії.

"Уся зібрана інформація своєчасно передається Силам Оборони України. Ми докладаємо всіх можливих зусиль для боротьби за свободу і справедливість", - наголосилив "АТЕШ".

Діяльність українських партизанів на території РФ

Раніше повідомлялося, що українські підпільники та представники Сил спротиву зафіксували на Мічурінському заводі авіаційної та ракетної техніки в Тамбовській області (РФ) склади з готовим обладнанням.

Перед тим агенти підпільників отримали доступ до таємних документів Дубненського машинобудівного заводу (Московська область, РФ). Вони дізналися про проблеми із виробництвом крилатих ракет Х-32.

Також повідомлялося, що раніше партизани проникли на територію бази 107-го спеціального моторизованого полку в Москві, де виявили слабкі місця в охороні об'єкта, а також представники підпілля проникли на військовий аеродром у Нижньому Новгороді в РФ, та показали фото винищувачів.

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