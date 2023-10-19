Партизани проникли на аеродром у Нижньому Новгороді і показали фото винищувачів

Представники українських сил спротиву провели розвідку на російському військовому аеродромі біля селища Восток під Нижнім Новгородом, де розміщені бойові винищувачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кримський партизанський рух " АТЕШ ".

За даними інформаторів підпільників, на цей аеродром російські окупанти передислокували винищувачі подалі від кордону України "для їхнього заощадження".

Крім того, деякі бойові літаки стоять на ремонті.

"Наш агент провів детальну розвідку аеродрому заводу "Сокіл", що знаходиться біля селища Восток. Ми розвідали точну кількість літаків і дізналися, які їх типи знаходяться на аеродромі", - йдеться у повідомленні.

Також були представлені точні координати об'єкта: 56.323425, 43.8075062.

Розташування аеродрому з винищувачами під Нижнім Новгородом у Росії на карті (фото: t.me/atesh_ua)

У русі "АТЕШ" наголошують, що переміщення російських літаків подалі від українських кордонів не врятує ворожу авіацію.

Підпільники показали фото з аеродрому та розміщені там винищувачі.

Бойові винищувачі на військовому аеродромі заводу "Сокіл" під Нижнім Новгородом у РФ (фото: t.me/atesh_ua)