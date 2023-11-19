Знайшли слабкі місця. Партизани влаштували вилазку на базу спецполку РФ у Москві

Партизани проникли на територію бази 107-го спеціального моторизованого полку в Москві. Їм вдалося виявити слабкі місця в охороні об'єкта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал партизанського руху "Атеш".

"Атеш" знайшов слабкі місця навколо території 107-го спеціального моторизованого полку у Москві", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, агентам вдалося з'ясувати сліпі зони відеокамер, розміщення штабу та складів, час зміни чергової зміни на КПП та маршрути патрулювання варти 107-го спеціального моторизованого полку внутрішніх військ (в/ч 3747).

Згідно з аналізом супутникових знімків, Росія активно нарощує виробничі потужності на своїх військових заводах. Йдеться про підприємства, що працюють з авіацією, дронами та керованими боєприпасами. Зокрема, недавно партизанам вдалося розвідати новий ракетний завод, розташований у Москві, в спальному районі Некрасівка, в індустріальному парку "Руднево".

Крім того, російська армія продовжує облаштовувати військові бази на території тимчасово захопленого Маріуполя Донецької області. Вони кардинально відрізняються від українських.