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Партизаны показали видео слежки за специальным полком полиции в Москве

Иллюстративное фото: партизаны показали видео слежку за специальным полком полиции в Москве (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Партизаны установили наблюдение за специальным полком полиции в Москве. Бойцы полка выполняют служебные задания на оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал крымского движения сопротивления "Атеш".

Как рассказали партизаны, один из их агентов установил наблюдение за первым за 1-м специальным полком полиции ГУ МВД РФ по Москве.

"Известно, что помимо выполнения служебных задач в самой области, личный состав полка привлекается для систематического контроля граждан на временно оккупированных территориях", - пишут партизаны.

Подпольщики отмечают, что не перестают вести разведку по силовым структурам России.

"Вся собранная информация своевременно передается Силам Обороны Украины. Мы прилагаем все возможные усилия для борьбы за свободу и справедливость", - подчеркнул "АТЕШ".

 

Деятельность украинских партизан на территории РФ

Ранее сообщалось, что украинские подпольщики и представители Сил сопротивления зафиксировали на Мичуринском заводе авиационной и ракетной техники в Тамбовской области склады с готовым оборудованием.

До этого агенты подпольщиков получили доступ к тайным документам Дубненского машиностроительного завода (Московская область, РФ). Они узнали о проблемах с производством крылатых ракет Х-32.

Ранее партизаныпроникли на территорию базы 107-го специального моторизованного полка в Москве, где обнаружили слабые места в охране объекта, а также представители подполья проникли на военный аэродром в Нижнем Новгороде в РФ и показали фото истребителей.

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