Партизаны "АТЕШ" успешно нарушили снабжение армии РФ на Харьковском направлении

08:00 20.04.2026 Пн
2 мин
Чем была важна точка, где провели диверсию?
aimg Эдуард Ткач
Партизаны "АТЕШ" успешно нарушили снабжение армии РФ на Харьковском направлении Фото: у врага возникли проблемы с энергоснабжением (Getty Images)

Агенты "АТЕШ" провели очередную успешную диверсию в тылу врага. На этот раз они вывели из строя подстанцию в Воронежской области, чем нарушили снабжение войск РФ на Харьковском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "АТЕШ".

Читайте также: В "АТЕШ" раскрыли масштабные проблемы армии РФ со связью и боеприпасами

В партизанском движении рассказали, что диверсия была проведена в населенном пункте Стахановское, чем напрямую ударили по логистике оккупационных войск.

"В районе населенного пункта Стахановский был подожжён и серьезно поврежден трансформатор подстанции, обеспечивавшей энергоснабжение в/ч 42706 - Арсенала ГРАУ, а также 1060-го Центра материально-технического обеспечения ЗС РФ", - говорится в сообщении.

Агенты пояснили, что именно через эти объекты проходит накопление и распределение снарядов, оружия и техники для подразделений РФ, которые действуют у границы и непосредственно на линии фронта.

Так, в результате поджога оборудование подстанции вышло из строя, что повлекло за собой полное обесточивание обоих объектов.

"Арсенал ГРАУ и ЦМТО лишились стабильного электроснабжения: нарушилась работа погрузочной техники, систем хранения и внутренней логистики. Поставки боеприпасов и материального обеспечения на передовую оказались заморожены", - сказано в публикации.

Резюмируя в "АТЕШ" добавили, что склады и центры обеспечения - это кровеносная система армии. И без стабильной работы инфраструктуры цепочка прерывается. В частности, грузы задерживаются, подразделения недополучают боекомплект, а боеспособность падает.

Другие диверсии "АТЕШ"

Напомним, 18 апреля в партизанском движении отчитались, что вывели из строя подстанцию в Луганске, которая питала железнодорожный узел поставки военных грузов. На восстановление у врага уйдет несколько недель.

Также мы писали, что 12 апреля партизаны отчитались о диверсии на железной дороге в Ростовской области, в результате чего был уничтожен тепловоз возле станции Лиховская. Это тоже узел, через который идет транзит военных грузов.

Совет Безопасности ООН соберется на заседание и обсудит атаки РФ по Украине
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы