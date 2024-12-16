Партія Шольца прописала у передвиборчій програмі заборону ракет Taurus для України

Видання посилається на інформацію агентства dpa, що отримало в розпорядження проект передвиборчої програми соціал-демократів.

Вказана позиція свідчить про підтримку партією позиції нинішнього канцлера Німеччини Олафа Шольца про небажання передавати Україні далекобійні ракети Taurus.

Водночас, СДПН у програмі задекларувала підтримку розміщення на території Німеччини далекобійних ракет США.

Дострокові вибори у Бундестаг

На початку листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц відправив у відставку міністра фінансів Крістіана Лінднера - представника Вільної демократичної партії. Цьому передувало те, що партії коаліції не змогли домовитися про вирішення проблеми дефіциту на 13 млрд євро у проекті бюджету Німеччини на 2025 рік.

Згодом президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр підписав укази про звільнення міністрів.

У понеділок, 16 грудня, в Бундестазі заплановане голосування за вотум недовіри Шольцу. Опісля Штайнмаєр офіційно призначить дострокові вибори до парламенту, попередньо вони мають відбутися 23 лютого 2025 року.

СДПН висунула Шольца кандидатом на посаду канцлера на майбутніх виборах. Натомість за даними опитувань, політсила може втратити статус керівної: нині за соціал-демократів готові проголосувати 17% респондентів, а за консервативний блок ХДС/ХСС - 31%.

Що таке ракет Taurus?

Ракета TAURUS (англ. Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System) - авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності.

Ракета далекобійністю до 500 кілометрів призначена для високоточного ураження високозахищених і заглиблених цілей, зокрема точкових і протяжних об'єктів. Різні модифікації можуть запускатися з різних типів платформ: наземних, морських та авіаційних (остання - без заходу носія в зону ураження ППО противника).

Структура бойової частини скомпонована для пробивання бетону і важких порід ґрунту, що дозволяє Taurus знищувати укріплені об'єкти, наприклад - підземні бетонні бункери.

Детонація бойової частини може налаштовуватися на повітряний або підземний підрив. За підриву в повітрі, обидва заряди вибухають одночасно.

Ракета перебуває на озброєнні Бундесверу з 2005 року та є прямим конкурентом крилатої ракети Storm Shadow/SCALP спільної розробки Британії та Франції.